Организаторы Евровидения изменили правила голосования

Организаторы международного песенного конкурса "Евровидение" изменили правила голосования, что позволит теперь голосовать за понравившуюся песню не только по окончании выступлений, но и в течение всего мероприятия, сообщается на официальном сайте смотра.

Раньше зрители могли голосовать за полюбившихся им музыкантов только в течение 15 минут после окончания всего действа, а затем все голоса подсчитывались и суммировались по странам.

Европейский вещательный союз (European Broadcasting Union - EBU), который является организатором конкурса, принял решение скорректировать правила.

"Намного логичнее взять телефон и отдать свой голос, пока вы слушаете песню и видите исполнителя, чем сделать это после окончания трансляции", - заявил исполнительный контролер конкурса Сванте Стокселиус (Svante Stockselius), добавив, что подобный опыт уже был испробован в некоторых странах и показал, что это действительно удобно.

РИА "Новости"