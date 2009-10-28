Организаторы Евровидения изменили правила голосования
"Логично отдать голос, пока слышишь песню"
Организаторы международного песенного конкурса "Евровидение" изменили правила голосования, что позволит теперь голосовать за понравившуюся песню не только по окончании выступлений, но и в течение всего мероприятия, сообщается на официальном сайте смотра.
Раньше зрители могли голосовать за полюбившихся им музыкантов только в течение 15 минут после окончания всего действа, а затем все голоса подсчитывались и суммировались по странам.
Европейский вещательный союз (European Broadcasting Union - EBU), который является организатором конкурса, принял решение скорректировать правила.
"Намного логичнее взять телефон и отдать свой голос, пока вы слушаете песню и видите исполнителя, чем сделать это после окончания трансляции", - заявил исполнительный контролер конкурса Сванте Стокселиус (Svante Stockselius), добавив, что подобный опыт уже был испробован в некоторых странах и показал, что это действительно удобно.