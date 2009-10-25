В Луганске выставка "Сделано в СССР"

Сегодня в Луганске, в День автомобилиста, на Театральной площади города состоялась выставка ретро-автомобилей "Сделано в СССР".

Как передает корреспондент УНИАН, планировалось, что в выставке примут участие около 20 машин, но за несколько дней анонсированное в городе мероприятие собрало почти 40 автомобилей, а также 10 ретро-мотоциклов. На выставке представлены - "Волги", правительственные "Чайки", трехколесные мотоколяски самых первых моделей, кабриолет 1949 года. Кроме Луганска ретро-автомобили были представлены владельцами из Стаханова и Краснодона.

Ретро-выставка сопровождалась музыкой советских времен. Со сцены рассказывали интересные сведения о большинстве представленных ретро-машин. Каждый владелец имел возможность поделиться "байкой" о своем авто.

В частности, председатель правления Краснодонского завода "Автоагрегат" Леонид РУДЕНКО уделил внимание двум своим мотоциклам. Один из них - легкий мотоцикл 1937 года выпуска, производства Германии, во время войны на таких ездили рядовые и младший офицерский состав фашистской Германии. Второй - мотоцикл с тремя колесами и одной ручкой, на которой находятся сразу три управления - сцепления, газа, тормоза. Эта мотоколяска была создана специально для инвалидов, которые на войне лишились руки. И уже после войны эти трициклы выпускались ежегодно в количестве 7700 штук и бесплатно передавались участникам боевых действий.

Оргкомитет каждого из участников выставки наградил памятным дипломом и символическим “советским” подарком - авоськой с бутылкой водки, консервами «килька в томате» и хлебом-кирпичиком.