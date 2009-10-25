Цветочные часы в Киеве почти готовы

Исполняющий обязанности заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Игорь ДОБРУЦКИЙ заявил, что цветочные часы в столице близ Майдана Независимости (фото) вновь запустят до начала зимы.

Об этом он, как куратор проекта цветочных часов, сказал в интервью УНИАН.

Ссылаясь на информацию в АО “Киевзеленстрой”, которое является исполнителем работ, И.ДОБРУЦКИЙ сообщил, что часовой механизм полностью отремонтирован и сейчас находится на балансировке.

Кроме того, как рассказал И.ДОБРУЦКИЙ, на часах заменены стрелки. Планируется, что часы будут работать в условиях зимы, а для этого установлены специальные “зимние” стрелки, чтоб снизить нагрузку на механизм, и обеспечить его нормальную работу во время снегопадов или обледенения.

Зампредседателя КГГА уверил, что часовой механизм установят уже совсем скоро, и пообещал в ближайшие дни сообщить точную дату запуска обновленных цветочных часов.

Как сообщал УНИАН, цветочные часы запустили 23 августа с.г. Их диаметр достигает 16,5 м, а длина стрелок - 7 и 4 метра. В КГГА утверждают, что эти часы являются самыми большими в мире, и рассчитывают, что их внесут в Книгу рекордов Гиннесса.

Всего на часы пошло 50 тыс. цветов: бегоний, хризантем, колеусов и каланхое.

Механизм цветочных часов в Киеве сломали на второй день после открытия. Их ремонт обошелся спонсорам в 3,7 тыс. грн. Чтобы уберечь часы от желающих снова покататься на стрелках (механизм сломался именно по этой причине), вокруг построят небольшое ограждение. Также мэрия обратится к милиции с просьбой обеспечить патрулирование возле часов.

18 сентября тогда еще советник Киевского городского председателя И.ДОБРУЦКИЙ сообщил, что восстановленные цветочные часы в Киеве будут с усовершенствованным дизайном - с диодной подсветкой цифр. Именно утверждением нового дизайна цветочных часов он объяснил задержку с их повторным запуском.