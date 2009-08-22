Цветочные часы близ Площади Независимости (фото)

Работницы службы озеленения Киева устанавливают цветочные часы возле Площади Независимости.

Диаметр часов 19-19,5 метра, на них будет использовано около 50 тыс. цветов: (вереск, бегония, хризантема, колиус, коланхоэ (по 2-3 оттенка каждого вида), – 25 тыс. цветов на фоновое панно и 25 тыс. – на сами часы. Для планирования места под цветочные часы были завезены 400 т земли (7 железнодорожных вагонов).

Эскиз цветочных часов выполнен по мотивам народного художника Украины, лауреата Шевченковской премии Леонида Андриевского.

Часовой механизм Киеву подарила мэрия Эдинбурга еще два года назад.

Таким образом, на сегодня его стоимость можно оценить в 150-200 тыс. грн. – это средства только на цветочный материал. Часы будут работать лишь в теплый период года. Панно часов будет самым большим в мире.

Первые часы из цветов в Киеве были установлены на Черепановой горе в 1913 году известным часовым мастером Мозером.

Фото Александра Синицы / УНИАН