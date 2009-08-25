Самые большие в мире цветочные часы в Киеве не пережили праздника

Поврежденные цветочные часы в центре Киева будут восстановлены, заявляет директор коммунального предприятия «Киевзеленстрой» Юрий ХАЕВ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, по его словам, «к величайшему сожалению, в связи с неосторожностью и безответственными действиями некоторых граждан, уникальный часовой механизм получил значительные повреждения».

Как сообщил Ю.ХАЕВ, погнутые часовые стрелки и сам механизм придется демонтировать и отправить на диагностику и ремонт.

«Если окажется, что кроме стрелок была повреждена и шестерня механизма, то ремонт может затянуться минимум на месяц, поскольку нужно будет изготовить новые детали на заказ», – сказал директор часового завода «Час» Александр АРЬКОВ.

«Очень печально, что даже такие уникальные украшения города не побуждают гостей Киева к сохранению имущества общины города и хлопотного труда других людей. Пока мы не научимся быть цивилизованными и не начнем учить своих детей ответственности, бережливости и воспитанности – до тех пор на улицах нашего зеленого города будем видеть сорванные цветы, сломанные ветви деревьев, мусор и окурки», – сказал Ю.ХАЕВ.

Как сообщал УНИАН, ко Дню Независимости в Киеве возле Майдана Незалежности, на склоне под Международным центром культуры и искусств “Октябрьский дворец”, были установлены самые большие в мире цветочные часы. Диаметр часов - 19,5 м.