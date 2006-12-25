Во власти нет плохих и хороших, есть повязанные между собой дерибанщики

Из форума Никакой Оранжевой революции не было. Вы все кричали одно имя, а за этим именем стояли другие, что были в его (или он в их) “команде”. Вам замазали глаза красивыми лозунгами, вроде бы идеями, ценностями... Но вы, как послушные собачки, делали все, что вам говорили, и кричали это имя, и те имена, которые стояли с ним вместе. Вы просто выполняли команды, послушно выполняли команды и в конце концов выполнили свое задание. Только собачки получают какое-то вознаграждение, а вам ничего не дали кроме свидетельства участника этих позорных событий. Вы привели команду бывших неудачников и воров, а вам сказали что это герои. Слепцы, дурачки – это еще поправимо, но увереные в своей правоте самодуры – это уже навсегда.

Сегодня, как и всегда, во власти нет плохих и хороших, есть повязаные между собой дерибанщики. Но кто-то крадет больше, кто-то меньше, во всех странах мира так. Вас используют, унижают, обманывают. Это касается всех – и "оранжевых" и "бело-голубых"! Задумайтесь: ни Янукович, ни Ющенко, ни Тимошенко, ни тем более Луценко и Ко вашу жизнь за вас не улучшат. И нечего на них надеяться и поддерживать их.

После выборов Президента говорили, что Янукович уйдет в небытие, он же сумел подняться на верхнюю ступень власти. А то, что он сейчас выступает без бумажки на украинском языке, – разве не заслуживает это хоть какого-то, но уважения?

Я не говорю, что Ющенко – плохой человек, я говорю, что он плохой глава государства.

1 (из форума)