Завтра в Феодосии будут обезвреживать немецкую донную мину

Около 5 тысяч человек временно эвакуируют 20 октября в Феодосии, чтобы вывезти на полигон для дальнейшего уничтожения немецкую авиационную донную мину весом почти тонну образца 1938 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымского управления МЧС, такое решение принято сегодня вечером в Феодосии на заседании комиссии.

«20 октября будет произведена временная эвакуация около 5 тысяч человек: в том числе жителей 960 частных домов, 18 пятиэтажных домов, личного состава воинской части России, пациентов и сотрудников больницы (из них 25 человек переведены в детскую больницу, 80 человек отправлены на домашнее лечение). Не будут работать детский сад, школа №10, 23 магазина», - сказано в сообщении. Район оцепит милиция.

После вывоза мины на безопасное расстояние в район полигона на мысе Чауда люди смогут вернуться в свои дома.

Пограничным службам поручено обеспечить в море безопасность судов, которые могут находиться в районе проведения работ.

18 октября к феодосийским спасателям поступила информация об обнаружении снаряда в районе причала №216. Двое мужчин вытащили мину из воды, приняв за газовый баллон. Находку начали разбирать, чтобы затем сдать на металлолом. «Лишь после того, как горе-металлисты сбили крышку и увидели механизм одного из взрывателей, до них дошло, что дело они имеют не с баллоном, а с бомбой», - отметили в МЧС.

На месте обнаружения находки сегодня работали феодосийские спасатели и пиротехники из Керчи. «Можно считать чудом, что после того, как была снята крышка бомбы, не прогремел взрыв», - отмечается в сообщении.

В 2004 году в Севастополе разборка бомбы закончилась смертью. Приняв найденный на дне Камышовой бухты предмет за спутниковый аварийный буек, его привезли на грузовике домой, чтобы распилить и получить металл. Из-за взрыва бомбы два человека погибли, еще одного в тяжелом состоянии доставили в реанимацию.