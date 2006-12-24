Задержали поджигателя, по вине которого 7 человек сгорели в электричке

Задержали мужчину, который устроил пожар в харьковской электричке, в результате чего погибли 7 человек. Поджигателем оказался 26-летний житель Харьковской области. О мотивах преступления милиции пока что неизвестно. Идет следствие, сообщает "5 канал".

Пожар произошел в субботу вечером в последнем вагоне электропоезда Харьков - Языковое, за 2 км от станции Лозовая. Следствие выяснило, что пожар совершил пассажир в нетрезвом состоянии. Он при себе имел канистру с бензином, которая протекала. На замечание других пассажиров он отреагировал агрессивно - разлил остатки горючего вещества, поджег его и выпрыгнул из поезда. Воспламенение повлекло панику в вагоне. Люди выпрыгивали на ходу. 7-ро пассажиров задохнулись чадным газом, - говорят в милиции.

РБК-Украина