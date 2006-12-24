В Египте обнаружен вирус птичьего гриппа
14:00, 24 декабря 2006Разное
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Инфицированы три человека
В Египте три члена одной семьи заражены вирусом птичьего гриппа.
Как передает РИА «Новости», по данным представителей Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в анализах крови трех человек зафиксирован смертельно опасный для человека вирус H5N1.
Последний случай заражения человека был зафиксирован в Египте в октябре 2006 года.
Всего в Египте вирус птичьего гриппа был до этого обнаружен у 18 человек, семь из которых скончались с момента вспышки этого заболевания в феврале.
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