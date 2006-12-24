Во время пожара в электричке погибли 7 пассажиров

В Харьковской области во время пожара в электропоезде 7 человек погибло и 1 с ожогами в состоянии средней тяжести госпитализирован.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, пожар возник вчера в 17.45 на расстоянии 2 км. от железнодорожной станции Лозовая Харьковской области в последнем вагоне электропоезда №853 сообщением "Харьков-Языковое".

В 19.00 отделение Государственной пожарной охраны МЧС и пожарный поезд станции Лозовая пожар ликвидировали. Огнем поврежден вагон электропоезда.

Предварительная причина пожара - нарушение правил безопасности во время перевозки легковоспламеняющихся веществ неизвестным лицом (канистра с горючим).

В то же время как сообщили УНИАН в пресс-центре Южной железной дороги, неизвестный, который разлив в вагоне легковоспламеняющееся вещество и сразу же его поджег, находился, по словам очевидцев, в нетрезвом состоянии.

Машинист после сигнала пассажиров о пожаре открыл все автоматические двери, обеспечив возможность эвакуации. В то же время 7 пассажиров не успели выйти и погибли в результате отравления угарным газом.

Совместно с мэрией Лозовой руководство Южной железной дороги предоставило всем пассажирам маршрутные такси и автобусы, которые их доставили до станции Языковое.

Правоохранительными органами сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия, определен круг подозреваемых в совершенных данного преступления, сообщили в пресс-центре.