Женский журнал отказался от услуг фотомоделей

Редакция немецкого женского журнала Brigitte объявила о том, что с начала 2010 года отказывается от услуг профессиональных моделей. Как сообщается на сайте издания, в журнале будут появляться только фотографии обычных женщин.

Представители редакции Brigitte объяснили британской The Guardian, что модели "нулевого" размера доставляют массу неудобств. Так, фоторедакторам приходится искусственно полнить девушек при помощи графических программ, в особенности в области декольте.

Главный редактор журнала Андреас Леберт отметил, что в среднем модели весят на 23 процента меньше, чем нормальные женщины. "Вся индустрия страдает от анорексии", - заявил он.

Brigitte - самый продаваемый женский журнал Германии, сообщается, что ежемесячно продаются 700 тысяч экземпляров. Целевая аудитория издания - молодые работающие женщины, ведущие активный образ жизни. Главный редактор пообещал, что новыми моделями журнала станут его читательницы.

Критики обвинили журнал в том, что отказ от моделей связан с попытками сэкономить в период кризиса, однако Леберт утверждает, что непрофессиональные модели будут получать за фотосессии такие же вознаграждения, как и манекенщицы.

Лента.ру