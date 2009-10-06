ВАЗ не разминулся с DAF: четверо погибших, двое травмированных

В Черкасской области в ДТП погибли 4 человека, еще двое получили травмы.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС в Черкасской области, 5 октября около 20.40 в Маньковском районе Черкасской области, возле села Кищенцы, водитель автомобиля ВАЗ-2103, на перекрестке равнозначных дорог, не предоставил преимущества в движении и столкнулся с грузовиком "DAF", который приближался к перекрестку с правой стороны.

Вследствие ДТП водитель автомобиля ВАЗ и три его пассажира погибли на месте. А двое учеников - 5-го и 8-го классов школы села Тимошевка Маньковского района - с политравмами доставлены в реанимационное отделение Маньковской районной больницы.