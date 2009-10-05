Кто получит Нобелевскую премию: прогнозы и версии

Сегодня в Швеции открывается 108-я Нобелевская неделя с объявления имени лауреата в области физиологии и медицины, сообщает телеканал "Вести".

В ближайшие дни станут известны обладатели премии и в других дисциплинах. Так, во вторник, 6 октября в шведской столице будет объявлено о решении Нобелевского комитета по физике, 7 октября - по химии, 8 октября - по литературе. В пятницу, 9 октября, в Осло будет назван лауреат премии мира. Последним определится обладатель "Премии по экономике памяти Нобеля", учрежденной Банком Швеции в 1968 году. Это произойдет в понедельник, 12 октября.

По традиции, Нобелевские комитеты до последнего момента ничего не сообщают ни о самих претендентах на премию, ни о тех, кто их выдвинул. Шесть лет назад британский букмекерский сайт "Лэдброукс" начал принимать ставки на лауреатов Нобелевской литературной премии и уже несколько раз "угадывал" победителей, но на именах в области медицины попытаться обогатиться пока никто не рискует.

Научные разделы газет и журналов делают собственные предположения. Так, обозреватель центральной газеты "Дагенс Нюхетер" Карин Бойс, которой несколько раз правильно определил лауреатов накануне официального объявления, вызвав тем самым подозрения в утечке информации, в этом году пророчит премию четырем открытиям: кровяных стволовых клеток, сделанное канадскими докторами Эрнстом Маккаллохом и Джеймсом Тиллом, ядерных гормональных рецепторов француза Пьера Шамбона, американцев Роналда Эванса и Элвуда Дженсена, открытие энзима, который помогает синтезировать теломеры на концах хромосом, американцев Элизабет Блэкберн, Кэрол Грейдер и Джека Шостака, и, наконец, четвертое связано с изучением ферментов, задействованных в процессах синтеза рибонуклеиновых кислот, которое провел американец Роберт Редер.

По мнению шведской журналистки, верными признаками возможного получения этими учеными высокой награды в Стокгольме является присужденная им ранее премия имени Альберта Ласкера в США и частый индекс цитирования научных работ, согласно агентству "Томсон Рейтер". Еще одной "косвенной приметой", по ее мнению является то, что, например, Блэкберн пять лет назад была приглашена на Нобелевский симпозиум в области химии.

В своем завещании Альфред Нобель поручил миссию выбора лауреата по физиологии и медицине Каролинскому институту в Стокгольме, основанному в 1810 году и являющемуся ныне одним из ведущих образовательных и научных медицинских центров мира. Созданный при нем Нобелевский комитет состоит из пяти постоянных членов, которые, в свою очередь, имеют право приглашать экспертов для консультаций.