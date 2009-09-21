Станет ли Савченко очередным Зинченко?

Публичные и громкие уходы из одного политического лагеря в другой всегда у наблюдающих эту ситуацию вызывает иронию. Потому что люди, позволяющие себе принципы, сегодня вряд ли сменят одну партию на другую. Принципиальные люди (политики, специалисты, служащие аппарата) уходят от своих патронов обычно в никуда. Они не будут менять шило на мыло, поскольку в сегодняшней Украине бессмысленно сравнивать честность и пользу одной политической группы с другой. Это все равно, что менять одну «плохую» ОПГ на другую, «хорошую» ОПГ.

Избирателей трогать не будем, они сегодня выбирают того, кто им кажется наименее опасным, а не более честным. А вот смена политориентации – это всегда любопытно. Тут, что бы ни излагал «потерпевший» по поводу ухода, его слушателей будет по-настоящему интересовать только бонусы, регалии или что-либо другое, полученное за его уход к новому хозяину, то есть руководителю.

…На пресс-конференции у господина Савченко, где он обличал длящиеся уже более года нарушения в НБУ, журналист поинтересовался: а что, собственно, подвигло господина Савченко выступить уже сейчас? Если действительно правда, что целый год кредитные ресурсы разворовывались, а НБУ спекулировал... Савченко попытался представить это так, что его работа оказалась никому не нужна, его проекты в Нацбанке закрыли. Но, когда увидела весточку из Кабмина о назначении его в Минфин, мне почему-то показалось, что немилость Стельмаха – это не причина ухода, а скорее следствие тесного общения Александра Савченко с теми, кого Стельмах считает своими оппонентами. Нет, пожалуйста, не подумайте, что я тут от НБУ. Главный попечитель гривни и бакса в Украине, действительно, совсем от рук отбился – уже время подумать о душе, а не только о том, как сделать так, чтобы полюбившиеся ему банки всегда угадывали самый нижний курс на валютном аукционе…

Но сегодня я о Савченко… О новом борце с инфляцией в стане Юлии Владимировны. Вон он курс «5» обещает, когда народ, конечно, свои баксы побежит сдавать. (Уже бежит, аж пятки сверкают!). Ну как было не взять такого в замминистры финансов? Вместо «сгоревшего на работе» Пинзеника.

Только вот, господа, как печальны судьбы тех, кто обвинял в коррупции и громко уходил, случайно или нет, играя на руку новым хозяевам. Вспомните, как уходил из Секретариата Александр Зинченко. Рассказал в телевизоре о коррупции в президентском окружении и ушел. К Юле, конечно. И где он сейчас? Он сидел в Киевраде и топтался по краешкам киевского пирога, от которого давал лояльным бютовцам отщипнуть Черновецкий. Может, и не топтался, но повышение цен на проезд в метро, сидя в киевском БЮТ, рекламировал. Может быть, в силу гражданской совести. А как хорошо начал карьеру (я имею в виду после своего эсдековского прошлого).

И снова, возвращаясь к нашим банкирам. Предлагаю, сделать ставки на такую тему. Кто падет раньше – господин Савченко с карьерной лестницы Минфина или курс доллара? Ставлю один к пяти, что Савченко. Я не злорадствую и не против ошибиться. Просто с политэмигрантами так всегда случается.

Марина Лаптева