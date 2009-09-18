Больше трех тысяч жителей Канева сдали по просьбе мэра по 5 грн.
03:37, 18 сентября 2009Разное
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На освещение трех улиц
Более трех тысячи жителей города Канев Черкасской области откликнулись на предложение городского председателя ежемесячно сдавать по 5 грн. на благоустройство города.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в Каневском горисполкоме, в августе на спецсчет для благоустройства города поступило больше 15 тыс. грн. Эти средства используют для восстановления освещения трех улиц города.
В сентябре городская власть планирует получить от горожан такую же сумму средств, которые также будут использованы на благоустройство города.
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