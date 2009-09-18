Больше трех тысяч жителей Канева сдали по просьбе мэра по 5 грн.

Более трех тысячи жителей города Канев Черкасской области откликнулись на предложение городского председателя ежемесячно сдавать по 5 грн. на благоустройство города.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Каневском горисполкоме, в августе на спецсчет для благоустройства города поступило больше 15 тыс. грн. Эти средства используют для восстановления освещения трех улиц города.

В сентябре городская власть планирует получить от горожан такую же сумму средств, которые также будут использованы на благоустройство города.