Прокуратура закрыла уголовное дело о развращении студентки

Столичная прокуратура закрыла уголовное дело, возбужденное милицией по факту развращения несовершеннолетней советником Киевского городского председателя Казбеком БЕКТУРСУНОВЫМ в связи с отсутствием состава преступления.

Об этом УНИАН сообщил прокурор г. Киева Евгений БЛАЖИВСКИЙ.

«Мы согласились с заключениями милиции. Кроме того, она (заявительница – УНИАН) отказалась от своего заявления, потому дело закрыто в связи с отсутствием состава преступления», - сказал Е.БЛАЖИВСКИЙ.

В то же время, он проинформировал, что в данное время уголовное дело, возбужденное по факту вымогательства 250 тыс. долл. от К.БЕКТУРСУНОВА за неразглашение подробностей интимной жизни, передано в суд.

Как сообщал УНИАН, зимой милиция задержала главного редактора украинского интернет-издания "Общественная прокуратура Украины", который совместно со студенткой одного из киевских вузов требовал от К.БЕКТУРСУНОВА 250 тыс. долларов за неразглашение в СМИ подробностей его интимной жизни. Студентка заявляла, что К.БЕКТУРСУНОВ принуждал ее к интимной жизни в возрасте 14 лет.

В результате, кроме дела о вымогательстве, милиция возбудила и уголовное дело в отношении советника мэра столицы - за развращение несовершеннолетней и половые связи с лицом, не достигшим половой зрелости.