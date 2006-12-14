В Днепропетровске взорвался жилой дом

В Бабушкинском районе г. Днепропетровска, в частном одноэтажном жилом доме произошел взрыв газовоздушной смеси с последующим горением.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате взрыва погиб один человек (владелица дома, 1945 г.р.) и полностью разрушен дом.

Предварительная причина взрыва - нарушение герметичности газопровода жилого дома.