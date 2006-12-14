В Днепропетровске взорвался жилой дом
08:56, 14 декабря 2006Разное
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Погибла владелица
В Бабушкинском районе г. Днепропетровска, в частном одноэтажном жилом доме произошел взрыв газовоздушной смеси с последующим горением.
Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате взрыва погиб один человек (владелица дома, 1945 г.р.) и полностью разрушен дом.
Предварительная причина взрыва - нарушение герметичности газопровода жилого дома.
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