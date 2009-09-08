Победительница конкурса «Мисс Украина-2009» (фото)

02:40, 08 сентября 2009
Разное
21289 0

Евгения Тульчевская едет в ЮАР

20-летняя жительница Днепропетровска Евгения Тульчевская выиграла конкурс «Мисс Украина-2009» в Киеве, в воскресенье, 6 сентября 2009 г. 

За титул "Мисс Украина 2009" боролись двадцать шесть девушек.

Первая вице-мисс конкурса «Мисс Украина-2009» Анастасия Сенина (г. Харьков)

Евгения Тульчевская (слева) во время выхода в купальниках

В шоу участвовали известные артисты:

Ани Лорак

Финалист ”Фабрики звезд-2”, певец Борис Апрель

Первая вице-мисс Анастасия Сенина (Харьков), «Мисс Украина-2009» Евгения Тульчевская (Днепропетровск) и мисс зрительских симпатий Анна Пославская (Одесса)

Евгения будет представлять Украину на конкурсе "Мисс мира-2009", который состоится в декабре в Южно-Африканской Республике.

Фото Владимира Гонтаря / УНИАН

Алессандра Алорес

 

 

 

Кстати. Победительницей конкурса "Мисс Германия 2009" стала Алессандра Алорес (Alessandra Alores) из Кельна: 24-летняя киевлянка Александра Водянникова, восемь лет переехавшая с семьей в Германию.

Теперь топ-модель Алессандра будет представлять страну на конкурсе "Мисс мира" в Йоханнесбурге.

 

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter