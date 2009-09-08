Победительница конкурса «Мисс Украина-2009» (фото)

20-летняя жительница Днепропетровска Евгения Тульчевская выиграла конкурс «Мисс Украина-2009» в Киеве, в воскресенье, 6 сентября 2009 г.

За титул "Мисс Украина 2009" боролись двадцать шесть девушек.

В шоу участвовали известные артисты:

Евгения будет представлять Украину на конкурсе "Мисс мира-2009", который состоится в декабре в Южно-Африканской Республике.

Фото Владимира Гонтаря / УНИАН

Кстати. Победительницей конкурса "Мисс Германия 2009" стала Алессандра Алорес (Alessandra Alores) из Кельна: 24-летняя киевлянка Александра Водянникова, восемь лет переехавшая с семьей в Германию.

Теперь топ-модель Алессандра будет представлять страну на конкурсе "Мисс мира" в Йоханнесбурге.