В Киеве столкнулись два автобуса и автомобиль: семь человек травмированы

Семь человек пострадали в результате ДТП в Киеве. Как сообщает пресс-служба Департамента ГАИ МВД Украины, вчера в 19:25 на проспекте Победы, на путепроводе через Кольцевую дорогу, водитель автобуса “МАЗ-103-060”, двигаясь в направлении станции метро “Житомирская”, превысил безопасную скорость, не выдержал дистанцию и допустил столкновение с автобусом “Iveko-35С13”, который двигался впереди в попутном направлении. После чего автобус “Iveko” совершил столкновение с автомобилем “ГАЗ-33023”, который стоял во второй полосе движения во время аварийной остановки. На момент аварии в салоне автобуса “МАЗ” находилось пятеро пассажиров, а в автобусе “Iveko” находилось 16 пассажиров.

В результате автопроисшествия семеро пассажиров автобуса “Iveko” получили телесные повреждения.