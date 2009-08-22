Один из крупнейших парусников мира зашел в Одессу (фото)

20 августа в рамках учебного похода в порт Одессы прибыл учебный корабль ВМС Италии - парусник "Америго Веспуччи" - один из крупнейших в мире.

"Америго Веспуччи" – парусник с двигателем. С поставленными парусами он может развивать скорость до 10 узлов (18,52 км/час). Корпус корабля изготовлен из стали, но многие элементы деревянные. Маневрирование парусами и перемещение рей осуществляется только вручную с помощью канатов из растительного волокна (конопля). Подавляющее большинство оборудования на борту также имеет ручное управление, связанное с маневрированием парусами.

Экипаж, состоящий из 278 человек (16 офицеров, 72 мичмана и 190 матросов), во время учебного похода экипаж пополняется 150-200 курсантами и преподавателями Военно-морской академии.

Полная установка парусов предусматривает участие почти 200 человек.

Фото Алексея Кравцова / УНИАН