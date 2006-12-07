Трое детей отравились бытовым газом

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, 5 декабря в областную больницу "Охматдет" г. Львов с признаками отравления бытовым газом, в тяжелом состоянии госпитализировано трое детей (1989, 1992 и 1997 р.н.).

По предыдущей информации, дети отравились бытовым газом из негерметичной газовой колонки. В квартире, где проживают дети, перекрыто газоснабжение и планируется провести обследование вентиляции и дымоходов соответствующими службами.

По данным на сегодняшнее утро состояние детей улучшилось.

По факту события правоохранительными органами проводится расследование.