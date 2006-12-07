Трое детей отравились бытовым газом
08:58, 07 декабря 2006Разное
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По предварительным данным, из-за негерметичности колонки
Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, 5 декабря в областную больницу "Охматдет" г. Львов с признаками отравления бытовым газом, в тяжелом состоянии госпитализировано трое детей (1989, 1992 и 1997 р.н.).
По предыдущей информации, дети отравились бытовым газом из негерметичной газовой колонки. В квартире, где проживают дети, перекрыто газоснабжение и планируется провести обследование вентиляции и дымоходов соответствующими службами.
По данным на сегодняшнее утро состояние детей улучшилось.
По факту события правоохранительными органами проводится расследование.
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