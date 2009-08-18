Корабль ВМС Украины присоединился к поискам российских туристов

Корабль управления «Славутич» Военно-Морских Сил Украины сегодня присоединился к поискам пропавших в Черном море российских туристов.

Как передает корреспондент УНИАН, ранее Главное управление МЧС Украины в Автономной Республике Крым сообщило, что в Черном море, около Судака, идут поиски двух человек, которые вечером 17 августа вышли в море на катамаране, и не возвратились.

По информации представителей МЧС, на катамаране находились двое туристов из России: двадцатилетний молодой человек и девочка 2001 года рождения.

Как сообщил газете «Новый Севастополь» пресс-секретарь командующего ВМС Украины Владимир БОВА, по приказу командира оперативного соединения Черноморской группы военно-морского сотрудничества BLACKSEAFOR контр-адмирала Георги МОТЕВА (ВМС Болгарии), «Славутич» изменил курс и пошел в район, где силами МЧС Украины ведутся поиски пропавших российских туристов.

По информации В.БОВЫ, корабли BLACKSEAFOR утром 18 августа вышли из Севастополя и взяли курс на российский порт Новороссийск. Но, получив сообщение о том, что на траверзе поселка Рыбачье большой десантный корабль Черноморского флота Российской Федерации «Николай Фильченков», который совершал переход из Севастополя в Феодосию, обнаружил перевернутый катамаран без экипажа и пассажиров, командир соединения BLACKSEAFOR принял решение отправить украинский корабль «Славутич» для участия в поисково-спасательной операции.

Остальные корабли BLACKSEAFOR идут намеченным курсом за пределами территориальных вод Украины, в готовности по первой просьбе украинской стороны присоединиться к поисково-спасательной операции.