В США продолжается охота на медведя-людоеда

В американском штате Теннеси идет охота на черного медведя, который в пятницу 14 апреля напал на группу отдыхающих в заповеднике, убив 6-летнюю девочку и причинив серьезные травмы ее матери и 2-летнему брату.

Лесничие национального заповедника Чероки используют ловушки с кондитерскими изделиями после того, как медведя не удалось выследить с помощью собак, сообщает AFP.

Мать и ее двое детей играли рядом с водопадом, когда большой черный медведь весом около 200 килограммов выбежал из кустов и схватил 2-летнего мальчика челюстями за голову. Мать попыталась отогнать животное, в результате чего медведь переключил свое внимание на нее и протащил женщину около 15 метров. К этому моменту подоспели другие отдыхающие, которые отогнали зверя камнями и палками.

В суматохе люди не заметили, что исчезла 6-летняя сестра пострадавшего ребенка. На поиски девочки отправилась команда спасателей-добровольцев, один из которых был вооружен пистолетом. Примерно в 50 метрах от тропы спасатели обнаружили медведя, терзающего тело ребенка. Животное удалось отогнать выстрелом, хотя неизвестно, попала ли в него пуля.

Девочка была мертва. Ее мать и брата доставили вертолетом в больницу. В настоящее время состояние женщины стабильно тяжелое, медведь несколько раз прокусил ей верхнюю часть тела, задев позвоночник. Ребенок пострадал не так сильно, однако клыки медведя проникли через его череп до мозга.

Лесничие заповедника сразу же эвакуировали людей из района происшествия и закрыли парк для отдыхающих. Попытка выследить медведя с помощью собак закончилась неудачей из-за сильного ветра и тумана.

За прошедшие 100 лет в Северной Америке зарегистрированы только 56 случаев убийства людей черными медведями, хотя их популяция в настоящее время составляет около 750 тысяч особей. Эти животные обычно избегают людей, и по мнению специалистов, медведь-убийца может быть болен.

Лента.ру