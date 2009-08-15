В Черном море на западе Крыма утонула россиянка

Жительница Брянской области России утонула во время купания в Черном море на западе Крыма.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС в АРК, женщина, 1954 года рождения, купалась в бухте Караджинская. По словам свидетелей, тело погибшей было обнаружено на поверхности воды, отметили спасатели. Трагедия произошла в районе дикого пляжа.

На место происшествия выезжала оперативная группа Черноморского райотдела МЧС. Обстоятельства гибели россиянки устанавливаются.