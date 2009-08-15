В Черном море на западе Крыма утонула россиянка
10:50, 15 августа 2009Разное
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Трагедия на диком пляже
Жительница Брянской области России утонула во время купания в Черном море на западе Крыма.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС в АРК, женщина, 1954 года рождения, купалась в бухте Караджинская. По словам свидетелей, тело погибшей было обнаружено на поверхности воды, отметили спасатели. Трагедия произошла в районе дикого пляжа.
На место происшествия выезжала оперативная группа Черноморского райотдела МЧС. Обстоятельства гибели россиянки устанавливаются.
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