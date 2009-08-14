В Полтаве запретили строить капитальные гаражи

Депутаты Полтавского городского совета запретили строительство любых капитальных гаражей боксового типа на земельных участках, находящихся в коммунальной собственности города.

Как передает корреспондент УНИАН, согласно решению, в областном центре утвержден новый порядок размещения гаражей, которым разрешается строительство только гаражей временного типа (металлических) льготным категориям - инвалидам Великой Отечественной войны или инвалидам по здоровью поблизости с местом проживания. Также нельзя будет перепродать гараж в случае смерти его владельца (если умер льготник, имеющий гараж, то новый собственник должен иметь аналогичные льготы).

Теперь владельцы автомобилей не могут рассчитывать на получение земельного участка под строительство гаража, и капитальные гаражи могут построить только владельцы частных домов на своих земельных участках - с разрешения городских властей.

Мэр Полтавы Андрей МАТКОВСКИЙ объяснил, что данное решение вызвано тем, что в последние годы массово незаконно строились гаражи и поступало немало жалоб от жителей Полтавы.