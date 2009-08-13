В ДТП на трассе Кировоград-Запорожье пострадали 10 человек

В дорожно-транспортном происшествии в Днепропетровской области пострадали 10 человек, в том числе двое граждан Германии.

Как сообщили УНИАН в Центре пропаганды Главного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций в области, авария произошла сегодня около 7 часов утра на трассе Кировоград-Запорожье неподалеку от села Первое Мая Апостоловского района.

Автомобиль «Ситроен» с двумя гражданами Германии (28-летним водителем и 31-летним пассажиром) выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом «Форд Транзит», который двигался в направлении Кривого Рога.

В результате ДТП пострадали 8 пассажиров маршрутки, а также водитель и пассажир иномарки. Водителя «Ситроена» спасатели МЧС доставали из искореженного автомобиля с помощью спецоборудования.

Все травмированные госпитализированы в Апостоловскую центральную районную больницу, четверо из них - двое иностранцев, а также мужчина и 12-летняя девочка из микроавтобуса - находятся в реанимации в тяжелом состоянии.