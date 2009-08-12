В школьной столовой произошел взрыв
18:20, 12 августа 2009Разное
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Сообщение из Сумской области
Сегодня ночью в городе Середино-Буда Сумской области в одноэтажном здании столовой общеобразовательной школы №1 произошел взрыв электрического водонагревателя.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУ МЧС Украины в Сумской области, взрывной волной были выбиты 11 оконных рам, 2 дверей и внешняя стена столовой, а также повреждена внутренняя перегородка.
Жертв и пострадавших нет.
На месте происшествия работает мобильная оперативная группа Главного управления МЧС Украины в Сумской области и правоохранительные органы.
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