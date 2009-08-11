На складе в Киеве под завалом каменных плит погиб покупатель

Вчера в 14.21 в Голосеевском районе Киева на складе стройматериалов “Будинвест” под завалом каменных плит погиб покупатель.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, треснули консоли под отделочными каменными плитами, они под своим весом сдвинулись и смертельно травмировали покупателя, 1983 года рождения.

В 17.30 бойцами Киевского военизированного горноспасательного отряда МЧС с помощью пневмо- и гидравлического инструментов тело погибшего было изъято из-под завала и передано работникам прокуратуры.