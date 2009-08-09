Во Львове открылось почетное консульство Грузии (фоторепортаж)

14:44, 09 августа 2009
Разное
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Участники почтили память погибших

8 августа 2009 г. во Львове состоялось открытие почетного консульство Грузии. Во время открытия консульства минутой молчания почтили погибших в российско-грузинском конфликте.

Посол Грузии в Украине Григол Катамадзе

Члены УНА-УНСО слушают выступление посла Грузии в Украинеі Григола Катамадзе на церемонии открытия Консульства Республики Грузия во Львове

Почетный консул Грузии во Львове Леван Кутджаидзе

Посол Грузии в Украинеі Григол Катамадзе и председатель УНА Юрий Шухевич

Сторонники ВО ”Свобода” во время церемонии открытия Консульства Республики Грузия во Львове

Почетный консул Грузии во Львове Леван Кутджаидзе

Фото Петра Задорожного / УНИАН

 

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