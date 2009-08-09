Во Львове открылось почетное консульство Грузии (фоторепортаж)

Участники почтили память погибших

8 августа 2009 г. во Львове состоялось открытие почетного консульство Грузии. Во время открытия консульства минутой молчания почтили погибших в российско-грузинском конфликте. Фото Петра Задорожного / УНИАН

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