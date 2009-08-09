Во Львове открылось почетное консульство Грузии (фоторепортаж)
14:44, 09 августа 2009Разное
5274
Участники почтили память погибших
8 августа 2009 г. во Львове состоялось открытие почетного консульство Грузии. Во время открытия консульства минутой молчания почтили погибших в российско-грузинском конфликте.
|Посол Грузии в Украине Григол Катамадзе
|Члены УНА-УНСО слушают выступление посла Грузии на церемонии открытия консульства Республики Грузия во Львове
|Почетный консул Грузии во Львове Леван Кутджаидзе
|Посол Грузии в Украине Григол Катамадзе и председатель УНА Юрий Шухевич
|Сторонники ВО ”Свобода” на церемонии открытия
|Почетный консул Грузии во Львове Леван Кутджаидзе
Фото Петра Задорожного / УНИАН
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter