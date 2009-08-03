Принцесса получит компенсацию за слухи о ее тайной беременности

Младшая дочь короля Швеции Карла XVI Густава и королевы Сильвии, 27-летняя принцесса Мадлен получит 560 тысяч долларов от немецкого издательства Sonnenverlag в качестве компенсации морального ущерба, сообщает корреспондент радио "Свобода".

Принадлежащие издательству журналы Frau mit Hertz и Welt der Frau более 80 раз публиковали на своих страницах статьи, содержащие ложную информацию о любовных связях принцессы, ее тайной беременности и планах на замужество. Представитель Высшего земельного суда в Гамбурге, принявшего решение о компенсации, отметил, что ее рекордный размер будет носить характер «сдерживающего фактора» для изданий, зарабатывающих деньги на сенсациях и скандальных историях.

После оглашения решения суда шведская королевская семья официально заявила, что принцесса передаст полученные средства в полном объёме на благотворительные цели.