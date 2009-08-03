"Вонючий голландец" оказался совсем не вонючим

Ремонт судна «Берикс» на судоремонтном заводе «Украина» ГП «Одесский морской торговый порт» займет ориентировочно 20 дней.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили по телефону в пресс-службе порта со ссылкой на первого заместителя начальника порта Юрия ВАСЬКОВА.

По данным порта, 20 дней – это ориентировочный срок, поскольку еще не завершилась диагностика дефектов судна.

В порту также отметили, что мясо находится на судне в замороженном состоянии, запаха и угрозы от этой продукции нет. «После ремонта руководство Минтранссвязи гарантирует, что оно покинет пределы Украины», - отметили в порту.

Как сообщал УНИАН, судно “Берикс” с испорченным мясом, которое с конца ноября 2008 года дрейфует у берегов Украины, будет отремонтировано в Одесском морском торговом порту, куда оно прибыло вечером в пятницу, 31 июля.

Судно было пришвартовано после соответствующего разрешения от санитарных служб, экипаж смог покинуть судно после 8-месячного пребывания на нем. При этом груз остается на судне.

Напомним, во исполнение поручения от 1 июня с.г. первого вице-премьера Украины Александра ТУРЧИНОВА Госпогранслужба, Гостаможслужба, Госкомветмедицины и СБУ были обязаны не допустить прохождения судна «Берикс» на территорию Украины.

Тем не менее, судно пыталось стать на якорь в портах Николаев, Керчь, Ильичевск. Последним перед Одессой был порт «Южный», при этом в июле капитан «Берикса» уже в ультимативной форме требовал снять с судна четырех членов экипажа (на борту находились 12 человек экипажа - граждане Украины).

В начале июля судно «Берикс» осмотрела инспекция государственного портового надзора морского торгового порта «Южный», по результатам досмотра судно признано непригодным для плавания и таким, которое может быть доставлено к месту проведения ремонта лишь при помощи буксира.

Как сообщал УНИАН, 22 ноября в 2008 г. судно «Берикс» вышло из порта Поти назначением на порт Мерсин (Турция). В конце декабря на судне объявлено аварийное состояние, судно было отремонтировано одним из предприятий Николаева. В феврале судно вышло из Николаева в направлении Турции, однако стало на аварийную остановку в Ильичевске. В марте с.г. Государственным комитетом ветеринарной медицины предложено вернуть груз судна «Берикс» отправителю или провести заседание чрезвычайной противоэпизоотической комиссии по вопросам утилизации груза на специализированных предприятиях Украины при согласии владельца. По одним данным, мясо испортилось в дороге, поскольку сломались холодильники, по другим данным - срок пригодности замороженного мясо истек еще несколько лет назад. Для такого груза порты Украины закрыты. Все это время «Берикс» дрейфовал у украинских берегов.