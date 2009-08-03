Ющенко поздравил Джамалу
17:11, 03 августа 2009Разное
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Президент рад победе
|Виктор Ющенко
Об этом сообщает Главная служба информационной политики Секретариата главы государства.
“Рад, что благодаря прекрасному голосу, блестящему артистизму и настойчивому ежедневному труду Вы достигли выдающегося личного успеха, преумножили международную славу украинского эстрадного искусства”, - отметил В.ЮЩЕНКО, обращаясь к ДЖАМАЛЕ.
Он пожелал певице дальнейшего сценического роста, творческого вдохновения и искренней любви почитателей современной песни.
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