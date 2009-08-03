Ющенко поздравил Джамалу

Президент рад победе

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поздравил украинскую певицу ДЖАМАЛУ (Сусанну ДЖАМАЛАТДИНОВУ) с победой в Международном песенном конкурсе молодых исполнителей «Новая волна-2009» в Юрмале. Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поздравил украинскую певицу ДЖАМАЛУ (Сусанну ДЖАМАЛАТДИНОВУ) с победой в Международном песенном конкурсе молодых исполнителей «Новая волна-2009» в Юрмале. Об этом сообщает Главная служба информационной политики Секретариата главы государства. “Рад, что благодаря прекрасному голосу, блестящему артистизму и настойчивому ежедневному труду Вы достигли выдающегося личного успеха, преумножили международную славу украинского эстрадного искусства”, - отметил В.ЮЩЕНКО, обращаясь к ДЖАМАЛЕ. Он пожелал певице дальнейшего сценического роста, творческого вдохновения и искренней любви почитателей современной песни.

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