Автопром недооценивает торговлю старыми автомобилями

В Германии некоторые автоконцерны, равно как и многие торговые дома, недооценивают возможности получения прибыли от продажи подержанных автомобилей.

"Бизнесмены не хотят поднять деньги, которые буквально лежат у них под ногами", - заявил представитель консультационной фирмы Accenture Сарат Майтин (Sarat Maitin) журналу Focus.

Сославшись на данные проведенных исследований, он отметил, что многие торговцы рассматривают продажу подержанных автомобилей как вынужденную обязанность. Они не понимают, что рациональное сочетание продаж новых и старых машин может стать источником получения дополнительной прибыли.

В этой связи эксперт напомнил, что, согласно статистике, среди опытных покупателей наибольшим спросом пользуются новые автомобили, за которые потом - даже после относительно большого пробега - им дадут неплохую цену. Кроме того, подержанные автомобили пользуются большой популярностью у молодежи, так как являются практически единственной возможностью приобрести собственное средство передвижения. Учитывая это, автомобилестроители и продавцы должны пересмотреть свою стратегию.

Deutsche Welle