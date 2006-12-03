Во Львовской области поврежден газопровод
10:01, 03 декабря 2006Разное
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Наложен бандаж
В с. Дубровка Самборского района Львовской области при рытьи траншеи был поврежден газопровод среднего давления без последующего горения.
Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, аварийной бригадой Самборского Управления эксплуатации газового хозяйства на место повреждения газопровода наложен бандаж и прекращена подача газа. Временно без газоснабжения осталось около 500 абонентов.
Жертв, пострадавших и угрозы для окружающей среды нет.
Сегодня планируется провести аварийно-восстановительные работы и возобновить подачу газа.
Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС Украины во Львовской области.
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