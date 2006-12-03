Во Львовской области поврежден газопровод

В с. Дубровка Самборского района Львовской области при рытьи траншеи был поврежден газопровод среднего давления без последующего горения.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, аварийной бригадой Самборского Управления эксплуатации газового хозяйства на место повреждения газопровода наложен бандаж и прекращена подача газа. Временно без газоснабжения осталось около 500 абонентов.

Жертв, пострадавших и угрозы для окружающей среды нет.

Сегодня планируется провести аварийно-восстановительные работы и возобновить подачу газа.

Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС Украины во Львовской области.