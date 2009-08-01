Николаевская студентка едва не сожгла общежитие

Вчера семнадцатилетняя студентка Николаевского Национального университета кораблестроения им. Макарова едва не сожгла общежитие, оставив в своей комнате включенный электрический чайник.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУ МЧС Украины в Николаевской области, в 23:19 31 июля на номер «101» поступило сообщение о пожаре в общежитии по пр. Героев Сталинграда в городе Николаеве.

Огонь охватил комнату на шестом этаже. На место происшествия срочно прибыли четыре дежурных отделения МЧС по охране Центрального района. По автолестнице двое спасателей поднялись в пылающую комнату и подали воду для гашения огня. Другие, разделились на звенья и по лестничным клеткам проводили эвакуацию жителей из задымленных помещений.

Благодаря оперативным и согласованным действиям удалось спасти 12 человек - жителей соседних комнат.

В результате пожара никто не пострадал. Огнем уничтожен стол, книги, личные вещи, одежда жительницы, закопчены стены. Ущерб устанавливается.

Причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электробытовых приборов.