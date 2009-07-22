Президент Пакистана запретил анекдоты о себе

Пакистанские спецслужбы получили от властей распоряжение отслеживать распространение анекдотов про президента страны Асифа Али Зардари в блогах, а также посредством SMS и электронной почты. Отныне каждый, кто пошутит про главу государства, может быть арестован и посажен в тюрьму на срок вплоть до 14 лет, сообщает The Daily Telegraph.

Во время теледебатов, посвященных новому закону, сторонники Зардари по-разному объясняли его цель: от соображений борьбы с терроризмом до попытки защитить женщин-парламентариев от непристойных электронных писем. Также пакистанских чиновников возмущает шквал сообщений с издевательствами, отправляемых на правительственные адреса.

Пакистанцы часто смеются над своим президентом, обвиняя его в коррупции и неспособности справиться с инфляцией. Когда его покойная супруга Беназир Бхутто была пакистанским премьером, Зардари, министр в правительстве своей жены, получил прозвище "мистер 10 процентов": его подозревали в том, что он требовал откаты с контрактов, которые заключались с государством.

В июне правительство Пакистана объявило о введении налога на электронные сообщения. После этого интернет-пользователи стали распространять текст: "Правительство ввело налог на сообщения. Видимо, поняло, что все это время над Зардари издевались бесплатно. Теперь за каждое издевательство он получает деньги!"

The Daily Telegraph приводит в пример несколько анекдотов про пакистанского президента. Вот один из них: "Террористы похитили нашего любимого Зардари и потребовали пять миллионов долларов, иначе они обольют его бензином и сожгут. Пожертвуйте кто сколько сможет. Я уже пожертвовал пять литров".

Лента.ру