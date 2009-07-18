Начинается фестиваль "Велосплав "Шприха Днестровская"

В Тернопольской области завтра начнется первый странствующий фестиваль “Велосплав “Шприха Днестровская”.

Как сообщил корреспонденту УНИАН один из организаторов фестиваля, заместитель председателя турклуба “Кристалл” Роман ЗАДОРОЖНЫЙ, участие в велопутешествии, кроме Тернополя, примут жители Киева, Харькова, Ивано-Франковска и Львова.

Стартует фестивальный маршрут в Тернополе на Театральной площади в 8 часов.

Отсюда участники акции за 2 дня проедут на велосипедах до Днестра через такие исторические поселения области, как Микулинцы, Теребовля, Бучач, Язливец, Золотой Поток.

Водная часть путешествия проляжет по Днестру от села Лука до Устечка. Плыть участники фестиваля будут на катамаранах 2 дня вместе со своими велосипедами. После этого велосипедистов ожидает Нырков, Черткив, Гримайлов и Скалат. 23 июля группа вернется в Тернополь.

Во время велопутешествия запланирован осмотр исторических и сакральных памятников Тернопольской области, презентации национальных кухонь и вело-водные конкурсы. По договоренности с областным управлением по делам семьи, молодежи, спорта и туризма, весь путь с велоколонной будет ехать сопровождающая машина.

Организаторы фестиваля рассчитывают сделать его ежегодным, чтобы, совмещая два вида активного отдыха, знакомить всех желающих с интересными историческими местами Тернопольской области.