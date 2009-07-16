К 300-летию Полтавской битвы выпущен юбилейный доллар

В Австралии к 300-летию Полтавской битвы выпущена юбилейная серебряная монета номиналом 1 доллар.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил мэр Полтавы Андрей МАТКОВСКИЙ.

"Полтавская битва и наш город известны во многих странах. Еще одним свидетельством этого стал выпуск юбилейной серебряной монеты номиналом 1 австралийский доллар. На ней, в частности, изображен фрагмент боя. Далекий континент, где живет, кстати, огромная украинская диаспора, таким образом почтил 300-летие битвы", - сказал А.МАТКОВСКИЙ.

Демонстрируя монету журналистам, городской председатель отметил, что "те далекие события имеют резонанс, значит, наш подход к ним как к выигрышному туристическому брэнду правильный и заслуживает дальнейшего развития".

О том, что монета юбилейная, указывает соответствующая надпись на реверсе серебряной монеты. Надпись вдоль правой половины монеты "The Battle of Poltava 1709-2009" и рельефное изображение памятника русскому царю по центру реверса выполнен в классической манере монетной чеканки. Левая часть выделена цветом, где на фоне украинской природы, изобилующей зеленью на берегу реки Ворсклы, идут в наступление войска Петра І.

Вес монеты - 31,1 г, диаметр - 40,6 мм, толщина - 4 мм. Тираж монеты - 6 тысяч. Монета "The Battle of Poltava 1709-2009" выпущена официальным авcтралийским монетным двором г. Перт в серии "Выдающиеся битвы в истории".