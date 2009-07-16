Кому мешает гомосексуал-иностранец в футболке-сеточке?

Винницкая правозащитная группа выражает обеспокоенность по поводу запрещения проката фильма “Бруно” в Украине.

Как говорится в заявлении винницких правозащитников, текст которого передан УНИАН, после принятия изменений в Уголовный кодекс Украины, которыми введена уголовная ответственность за хранение порнографических предметов с целью распространения, одновременно со вторым чтением законопроекта, которым будет введена уголовная ответственность за нарушение законодательства об общественной морали, "последним известным ляпом украинских цензоров" стал отказ Экспертной комиссии по вопросам распространения и демонстрирования фильмов при Министерстве культуры в выдаче прокатного свидетельства кинофильма «Бруно: Захватывающее путешествие по Америке с целью вынудить гетеросексуальных самцов почувствовать дискомфорт в присутствии гомосексуала-иностранца в футболке-сеточке».

Как сообщают правозащитники, этот кинофильм допущен к прокату во всех странах Европы, включая Россию и Республику Беларусь, однако «приключения «гомосексуала-иностранца в футболке-сеточке» так взяли за живое украинских цензоров, что они попробовали лишить украинских граждан права самостоятельно оценить художественные качества фильма».

"Конечно, все желающие украинцы вскоре смогут увидеть запрещенный кинофильм – его можно будет приобрести на лотках с пиратским кино и загрузить в сети Интернет, однако этого ли хотели украинские цензоры, запрещая кино, являющееся удачной и остроумной пародией на современное искусство", - говорится в заявлении Винницкой правозащитной группы.

Правозащитники призывают дистрибьюторскую компанию «Синергия» воспользоваться своим конституционным правом на судебное обжалование запрещения проката в Украине фильма «Бруно».

«В случае, если дистрибьюторы фильма решат обратиться в суд, Винницкая правозащитная группа готова оказать всю возможную профессиональную помощь в решении этого гражданско-правового спора, который касается фундаментального права человека – свободно получать и распространять информацию», - сказано в тексте заявления ВПГ.

Как известно, Министерство культуры и туризма Украины не дало разрешения на прокат фильма «Бруно», который должен был демонстрироваться в Украине с 23 июля.

Председатель Государственной службы кинематографии Министерства культуры и туризма Украины Анна ЧМИЛЬ в комментарии «Телекритике» заявила, что таким было решение Экспертной комиссии по вопросам распространения и демонстрирования фильмов при Министерстве культуры. Без прокатного удостоверения показ фильму является незаконным. Предыдущий фильм КОЭНА – «Борат» – также не было разрешен в Украине.

В некоторых странах фильм «Бруно» вышел в прокат с цензорскими правками, поскольку он наполнен откровенными сценами. В США просмотр фильма разрешен с 17 лет и в присутствии взрослого, в Великобритании – с 18 лет.