Трое из 20 травмированных в ДТП в Крыму остаются в тяжелом состоянии

Трое из двадцати травмированных во время столкновения микроавтобуса с легковым автомобилем 14 июля в Крыму по-прежнему находятся в тяжелом состоянии.

Вместе с тем, угрозы их жизни нет, сообщил по телефону корреспонденту УНИАН руководитель Центра медицины катастроф Крыма Александр ДВОРСКИЙ.

Он уточнил, что в отделении анестезиологии с палатой интенсивной терапии находятся 48-летний житель Крыма, 33-летняя россиянка и 19-летняя девушка из Беларуси.

Еще одна белоруска, состояние которой накануне оценивалось как тяжелое, сегодня находится в состоянии средней степени тяжести. Женщина лежит в отделении травматологии.

Говоря о детях, пострадавших в аварии, руководитель крымского Центра медицины катастроф отметил, что в больнице остаются четверо из пяти маленьких россиян. «Один ребеночек выписан, эту девочку забрали», - уточнил он.

«Дети пострадали, в общем-то, меньше всех. У них ушибы и ссадины», - сказал глава Центра экстренной медицинской помощи Крыма.

Представитель пресс-службы Госавтоинспекции Крыма сообщил по телефону УНИАН, что по факту автоаварии «проводится следствие». Также установлено, что микроавтобус с пассажирами из России, Украины и Беларуси ехал в Судак.

Как сообщал УНИАН, 14 июня около 7.00 в районе села Донское в Симферопольском районе автомобиль ВАЗ-2101, водитель которого решил пойти на обгон, выехал на полосу встречного движения и врезался в микроавтобус «Мерседес». Водитель ВАЗа погиб на месте аварии, один из пассажиров «легковушки» скончался в больнице. Погибшие – жители Крыма.

В ДТП пострадали два пассажира ВАЗ-2101 и 18 пассажиров маршрутки: 10 граждан России (среди них 5 детей), 5 белорусов и 5 украинцев. Трое из двадцати травмированных в аварии находятся на амбулаторном лечении.