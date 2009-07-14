Тимошенко встретилась с главами конфессий (фото)
Говорили про газ, воду, землю, визы
Совет церквей просит премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО разрешить не применять аукционы при предоставлении земли под строительство новых храмов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в обращении Совета церквей к премьер-министру, которое было озвучено сегодня на встрече с главой правительства в Кабинете министров.
Совет церквей также просит правительство при разработке закона о возвращении церквям культовых сооружений предусмотреть норму о запрете приватизации и продажи религиозных сооружений, ранее принадлежавших церквям, а ныне находящимся в государственной или коммунальной собственности.
По мнению представителей Совета церквей, для обеспечения эффективной деятельности религиозных организаций необходимо на законодательном уровне утвердить Концепцию о государственно-конфесиональных отношениях, которая в дальнейшем должна стать основой новой редакции закона о свободе совести и вероисповедания.
|Муфтий мусульман Крыма Хаджи Эмирали Аблаев здоровается с премьер-министром
|Заместитель председателя Конференции епископата Римо-католической Церкви в Украине, епископ Маркиян Трофимяк и первый вице-премьер-министр Украины Александр Турчинов
|Патриарх УПЦ КП Филарет и заместитель главы Конференции епископата Римо-католической Церкви в Украине, епископ Маркиян Трофимяк
|Митрополит Украинской автокефальной православной церкви Мефодий (Кудряков) и президент Синода Немецкой Евангельско-Лютеранской Церкви Андрей Гамбург
|Главный раввин Киева и Украины Яков Дов Блайх и Патриарх УПЦ КП Филарет
|Муфтий мусульман Крыма Хаджи Эмирали Аблаев
|Патриарх Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет
|Глава Украинской епархии Армянской Апостольской Церкви, архиепископ Григорис Бунатиян
Совет церквей также просит Кабмин предоставить право религиозным организациям создавать учебные заведения с государственной регистрацией, а также упростить порядок государственной регистрации религиозных организаций за счет внедрения принципа «единого окна».
Совет церквей просит правительство позволить передачу в аренду имущества государственной собственности для предоставления социальных услуг малозащищенным слоям населения.
Кроме того, представители религиозных организаций и церквей просят правительство установить для религиозных организаций тарифы на природный газ, а также на горячую и холодную воду на уровне тарифов для населения, а тарифы для отопления помещений для проведения богослужений – на уровне тарифов для некоммерческих организаций.
В обращении обращается внимание правительства на целесообразность введения безвизового режима для иностранных проповедников, приезжающих в Украину для проведения богослужений.
Фото Сергея Светлицкого и Александра Прокопенко / POOL / УНИАН