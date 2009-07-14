Тимошенко встретилась с главами конфессий (фото)

05:52, 14 июля 2009
Разное
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Говорили про газ, воду, землю, визы

Совет церквей просит премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО разрешить не применять аукционы при предоставлении земли под строительство новых храмов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в обращении Совета церквей к премьер-министру, которое было озвучено сегодня на встрече с главой правительства в Кабинете министров.

Совет церквей также просит правительство при разработке закона о возвращении церквям культовых сооружений предусмотреть норму о запрете приватизации и продажи религиозных сооружений, ранее принадлежавших церквям, а ныне находящимся в государственной или коммунальной собственности.

По мнению представителей Совета церквей, для обеспечения эффективной деятельности религиозных организаций необходимо на законодательном уровне утвердить Концепцию о государственно-конфесиональных отношениях, которая в дальнейшем должна стать основой новой редакции закона о свободе совести и вероисповедания.

Главный муфтий Украины шейх Ахмед Тамим здоровается с премьер-министром

Заместитель председателя Конференции епископата Римо-католической Церкви в Украине, епископ Маркиян Трофимяк и первый вице-премьер-министр Украины Александр Турчинов

Патриарх УПЦ КП Филарет и заместитель главы Конференции епископата Римо-католической Церкви в Украине, епископ Маркиян Трофимяк перед началом совместного заседания Совета церквей Украины и представителей правительства в Кабинете Министров

Митрополит Украинской автокефальной православной церкви Мефодий (Кудряков) и президент Синода Немецкой Евангельско-Лютеранской Церкви Андрей Гамбург

Главный раввин Киева и Украины Яков Дов Блайх и Патриарх УПЦ КП Филарет

Главный муфтий Украины шейх Ахмед Тамим

Патриарх Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет

Глава Украинской епархии Армянской Апостольской Церкви, архиепископ Григорис Бунатиян

Совет церквей также просит Кабмин предоставить право религиозным организациям создавать учебные заведения с государственной регистрацией, а также упростить порядок государственной регистрации религиозных организаций за счет внедрения принципа «единого окна».

Совет церквей просит правительство позволить передачу в аренду имущества государственной собственности для предоставления социальных услуг малозащищенным слоям населения.

Кроме того, представители религиозных организаций и церквей просят правительство установить для религиозных организаций тарифы на природный газ, а также на горячую и холодную воду на уровне тарифов для населения, а тарифы для отопления помещений для проведения богослужений – на уровне тарифов для некоммерческих организаций.

В обращении обращается внимание правительства на целесообразность введения безвизового режима для иностранных проповедников, приезжающих в Украину для проведения богослужений.

Фото Сергея Светлицкого и Александра Прокопенко / POOL / УНИАН

 

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