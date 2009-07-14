Тимошенко встретилась с главами конфессий (фото)

Совет церквей просит премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО разрешить не применять аукционы при предоставлении земли под строительство новых храмов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в обращении Совета церквей к премьер-министру, которое было озвучено сегодня на встрече с главой правительства в Кабинете министров.

Совет церквей также просит правительство при разработке закона о возвращении церквям культовых сооружений предусмотреть норму о запрете приватизации и продажи религиозных сооружений, ранее принадлежавших церквям, а ныне находящимся в государственной или коммунальной собственности.

По мнению представителей Совета церквей, для обеспечения эффективной деятельности религиозных организаций необходимо на законодательном уровне утвердить Концепцию о государственно-конфесиональных отношениях, которая в дальнейшем должна стать основой новой редакции закона о свободе совести и вероисповедания.

Совет церквей также просит Кабмин предоставить право религиозным организациям создавать учебные заведения с государственной регистрацией, а также упростить порядок государственной регистрации религиозных организаций за счет внедрения принципа «единого окна».

Совет церквей просит правительство позволить передачу в аренду имущества государственной собственности для предоставления социальных услуг малозащищенным слоям населения.

Кроме того, представители религиозных организаций и церквей просят правительство установить для религиозных организаций тарифы на природный газ, а также на горячую и холодную воду на уровне тарифов для населения, а тарифы для отопления помещений для проведения богослужений – на уровне тарифов для некоммерческих организаций.

В обращении обращается внимание правительства на целесообразность введения безвизового режима для иностранных проповедников, приезжающих в Украину для проведения богослужений.

Фото Сергея Светлицкого и Александра Прокопенко / POOL / УНИАН