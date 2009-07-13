В Грузии автобус упал в пропасть

В Грузии автобус, перевозивший около 30 пассажиров в возрасте от 15 до 23 лет, направлявшихся в летний лагерь отдыха "Патриот", сорвался с 40-метровой высоты в пропасть в районе перевала Накирала.

Как сообщает NEWSru, ро предварительным данным, погиб один человек, все остальные пассажиры получили травмы различной степени.

В то же время портал Грузия Online сообщает о троих погибших. Увечья разной степени получили 15 детей.