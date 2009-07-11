КГГА заверяет, что киевским дорогам ливни не страшны

В Киевской горгосадминистрации заверяют, что столичным автодорогам не угрожает подтопление вследствие ливней.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, по словам заместителя председателя КГГА Валерия МИРОНОВА, несмотря на погодные условия, у столицы нет проблем с движением транспорта, поскольку коллекторная система работает исправно.

В период, когда интенсивность дождей растет, гидротехническая служба коммунальной корпорации «Киевавтодор» работает в круглосуточном режиме. Всего в работе задействовано около сотни специалистов и 46 единиц спецтехники: разного рода помпы и машины для очистки смотровых колодцев.

По словам В.МИРОНОВА, для отвода поверхностного стока в Киеве действует развитая сеть дождевых коллекторов, общая протяжность которой - 792 км. При этом система водоотвода организована по принципу землепользования, что отвечает Земельному кодексу Украины.

Большую часть сети дождевой канализации составляют внутриквартальные водостоки общей длиной около 1700 км, которые не эксплуатируются «Киевавтодором».

На землях общего пользования водоотводом занимаются территориальные предприятия жилищного, дорожного и зеленого хозяйств, ГКП «Плесо» и Специализированное управление противооползневых подземных работ.