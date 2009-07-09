В Крыму откроют звезду в честь Михаила Пуговкина

В Ялте 13 июля откроют Памятный знак «Звезда Михаила Пуговкина».

В тот же день стартует первый крымский ретро-кинофестиваль «Виват, комедия!», посвященный памяти народного артиста СССР, почетного гражданина Ялты М.Пуговкина.

Памятный знак появится на площади у киноконцертного зала «Юбилейный», он будет соседствовать со «звездами» певцов Юрия Богатикова, Аллы ПУГАЧЕВОЙ, Филиппа КИРКОРОВА, сообщила корреспонденту УНИАН председатель правления Союза кинематографистов Крыма Ольга ПРУДНИКОВА-ЮШКОВА.

Идея проведения фестиваля «Виват, комедия!» принадлежит актеру и его супруге. «Фестиваль придумали Пуговкины – Ирина Константиновна и Михаил Иванович, после того, как в 1996 году коллеги-актеры вручили Пуговкину приз как «королю кинокомедии», – рассказала О.ПРУДНИКОВА-ЮШКОВА.

По ее словам, с 2000-го года фестиваль «Виват, комедия!» проходит в Москве. «В последний свой приезд (в Крым) в 2007 году Михаил Иванович высказал пожелание, чтобы такого рода фестиваль с хорошими, проверенными временем комедиями был и в Крыму. Предложение было высказано, но оно, к сожалению, «провисло», его услышали многие, но организовать не взялись. В прошлом году Михаил Иванович не приезжал в Крым, он болел. После его смерти супруга Пуговкина, будучи в Крыму, пришла к нам и предложила провести фестиваль в память об актере», – отметила председатель правления Союза кинематографистов Крыма.

После открытия «Звезды Михаила Пуговкина» в театре Чехова в Ялте пройдет актерский концерт. В нем, как ожидается, примут участие известные актрисы Зинаида КИРИЕНКО и Светлана СВЕТЛИЧНАЯ, актер Сергей НИКОЛАЕВ и художественный руководитель киножурнала «Фитиль» Виталий МАКСИМОВ.

Фестиваль «Виват, комедия!» продлится четыре дня. 13 июля он пройдет в Ялте, 14-го – в Гурзуфе, 15-го – в Алуште и 16-го - в Севастополе. В рамках ретро-киносмотра состоится премьера фильма «Жизнь и судьба Михаила Пуговкина», а в здравницях полуострова покажут киноленты с участием актера. Он сыграл в 101 фильме, из них 33 снимались в Крыму, отметила О.ПРУДНИКОВА-ЮШКОВА.

М.Пуговкин умер на 86-м году жизни у себя дома в Москве 25 июля 2008 года.