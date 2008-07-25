Умер Михаил Пуговкин (добавлены фото)

Киноактер Михаил Иванович Пуговкин умер около полудня в пятницу, 25 июля 2008 года, у себя дома. О кончине артиста сообщил "Московский комсомолец". Издание отмечает, что в минувшие выходные Пуговкину, болевшему сахарным диабетом, домашние вызывали "Скорую помощь", но оснований для госпитализации не было. 13 июля артист отметил 85-летие.

Михаил Пуговкин (настоящая фамилия Пугонькин) родился в 1923 году в Костромской области. Незадолго до начала войны семья перебралась в Москву, где будущий актер работал на заводе и одновременно занимался в драматическом кружке. В 1940 году 17-летний Михаил снялся в маленьком эпизоде в "Деле Артамоновых", напоминает Лента.ру, но настоящим его дебютом в кино стала через четыре года "Свадьба" .

В 1942-м Пуговкин был комиссован с фронта из-за тяжелого ранения, а в 1943-м, не имея образования, поступил школу-студию МХАТ на курс Ивана Москвина. Окончив школу-студию, он работал в мурманском Театре Северного флота, в Вильнюсском театре русской драмы, в московском "Ленкоме".

Больше ста ролей Михаил Иванович сыграл в кино. В списке его фильмов "Кубанские казаки", "Максимка", "Девчата", "Операция Ы", "Свадьба в Малиновке", "Варвара-краса", "Двенадцать стульев", "Шельменко-денщик", "Иван Васильевич меняет профессию", "Два капитана", "Ах, водевиль", "За спичками", "Визит к Минотавру", "Артистка из Грибова".

В июле 1991 году Михаил Пуговкин переехал на постоянное место жительства в Крым в город Ялту, где организовал Центр Михаила Пуговкина, ездил на выступления и творческие встречи в здравницы Крыма. В 1999 году вернулся в Москву, работал в собственном «Киноцентре Михаила Пуговкина».

Народный артист СССР (1988). В 1997 г. в честь него названа одна из малых планет.