Пожар в Киеве: двое погибших

В Киеве вследствие пожара погибли два человека.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в городе Киеве, сегодня в 2.58 пожарно-спасательные подразделения получили сообщение о пожаре в 9-этажном жилом доме на ул. Зодчих в Святошинском районе. Там загорелась двухкомнатная квартира на втором этаже.

Во время ликвидации пожара были обнаружены хозяева квартиры - 72-летний мужчина и 82-летняя женщина без признаков жизни.