Пожар в Киеве: двое погибших
11:46, 03 июля 2009Разное
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Загорелась двухкомнатная квартира
В Киеве вследствие пожара погибли два человека.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в городе Киеве, сегодня в 2.58 пожарно-спасательные подразделения получили сообщение о пожаре в 9-этажном жилом доме на ул. Зодчих в Святошинском районе. Там загорелась двухкомнатная квартира на втором этаже.
Во время ликвидации пожара были обнаружены хозяева квартиры - 72-летний мужчина и 82-летняя женщина без признаков жизни.
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