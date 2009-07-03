Прощание с Майклом Джексоном пройдет 7 июля

Церемония прощания со скончавшимся неделю назад певцом Майклом Джексоном пройдет во вторник, 7 июля, в Лос-Анджелесе, в спортивно-развлекательном центре Staples, сообщил в четверг американский телеканал CNN со ссылкой на источник, близкий к семье покойного.

В зале Staples, рассчитанном на 20 тысяч мест, Джексон репетировал за сутки до своей смерти, готовясь к запланированным на лето концертам в Лондоне.

Церемония прощания с "королем поп-музыки" начнется в 10 утра. Других подробностей церемонии источник не сообщил.