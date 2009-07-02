Тимошенко ищет виновного в подорожании запчастей

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поручила Антимонопольному комитету провести расследование в связи с необоснованным ростом цен на запчасти для сельхозтехники отечественного производства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила вчера во время расширенного заседания Кабинета министров.

«Антимонопольному комитету срочно разобраться с необоснованным повышением цен на запасные части для сельхозтехники отечественного производства», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, представители аграрных предприятий жалуются на то, что запчасти подорожали на 60-70%.

«Я прошу начать антимонопольное расследование, чтобы изучить, есть ли для этого основания, в то время как металлопродукция во всем мире подешевела. Какие основания есть для увеличения цен на 60-70% на запасные части?», - поинтересовалась премьер.

Ю.ТИМОШЕНКО также поручила Министерству промышленной политики обеспечить «полный режим содействия» проведению антимонопольного расследования.

Премьер-министр также считает, что производители сельхозтехники, которые допускают необоснованный рост цен на свою продукцию, могут потерять государственные заказы.

«И пусть потом обращаются куда угодно, если они так будут относиться к селянам», - подчеркнула она.