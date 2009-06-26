Пьяный водитель Мерседеса совершил ДТП, в котором пострадали пять человек
11:49, 26 июня 2009Разное
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Инцидент в Черкассах
В г. Черкассы на улице Чигиринской водитель автомобиля “Мercedes-Benz 240” не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем “Daewoo-Nexia”.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины.
В результате ДТП двое пассажиров автомобиля “Мercedes” и трое пассажиров автомобиля “Daewoo” с полученными телесными повреждениями доставлены в 3-ю городскую больницу г. Черкассы.
Как сообщили в Госавтоинспекции Черкасской области, водитель автомобиля “Мercedes-Benz” управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
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