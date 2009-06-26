Пьяный водитель Мерседеса совершил ДТП, в котором пострадали пять человек

В г. Черкассы на улице Чигиринской водитель автомобиля “Мercedes-Benz 240” не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем “Daewoo-Nexia”.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины.

В результате ДТП двое пассажиров автомобиля “Мercedes” и трое пассажиров автомобиля “Daewoo” с полученными телесными повреждениями доставлены в 3-ю городскую больницу г. Черкассы.

Как сообщили в Госавтоинспекции Черкасской области, водитель автомобиля “Мercedes-Benz” управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.