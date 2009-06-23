Во время визита Януковича на завод ФЭД умер фотокорреспондент
18:41, 23 июня 2009Разное
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|Фото УНИАН
|Константин Сокил
Как передает корреспондент УНИАН, во время общения В.ЯНУКОВИЧА с коллективом завода 49-летнему фотожурналисту стало плохо. До приезда «Скорой помощи» состояние журналиста резко ухудшилось, и он умер.
Как информирует пресс-служба Харьковского городского совета со ссылкой на главного врача больницы скорой медицинской помощи Богдана ФЕДАКА, вероятной причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность.
Лидер Партии регионов В.ЯНУКОВИЧ выразил глубокие соболезнования семье умершего.
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